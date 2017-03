S&P Rusya’nın kredi not görünümünü ‘pozitife’ yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Rusya’nın yerel ve yabancı para cinsinden kredi not görünümünü “durağandan” “pozitife” yükseltildiğini bildirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Rusya’nın yerel ve yabancı para cinsinden kredi not görünümünü “durağandan” “pozitife” yükseltildiğini bildirdi.