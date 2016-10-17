Singapur Havayolları Uçağına Kamyon Çarptı

Singapur Havayolları’nın Zürih-Singapur seferini yapacak olan A380 tipi uçağına kamyon çarptı

Zürih Havalimanı’nda kalkış için hazırlıkların yapıldığı sırada su kamyonu Singapur’un 9V-SKD tescilli, SQ345 sefer sayılı Zürih-Singapur seferini yapacak olan dev A380 uçağına çarptı.

Kazanın nasıl olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmezken, A380’de hasar oluştuğu ve bu yüzden seferin iptal edildiği açıklandı.

Kaza sırasında Gate Gourme’nin araçları uçağa yiyecek yüklemesi yapıyordu