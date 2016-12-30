Şiddetli Rüzgar İstanbul’da Hava Trafiğini Yüzde 15 Azalttı

Atatürk Havalimanı’nda, şiddetli rüzgar nedeniyle hava trafiğinde bazı aksamalar yaşanıyor.

Bazı uçaklar, şiddetli rüzgar sebebiyle pisti pas geçerken, birçok uçak havada bir süre tur attı. İniş ve kalkışlarda da bazı gecikmeler meydana geldi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğü, bugün ve yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Atatürk Havalimanı’ndaki seferlerin yüzde 15 oranında azaltıldığını bildirdi.

Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün iç ve dış hatta 23 sefer yapılamayacak, yarın da bazı uçuşlar gerçekleştirilemeyecek. Açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu, “www.thy.com” adresinden veya “444 0 849″ numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

YOLCULAR TERMİNALDE BEKLİYOR

Öte yandan Atatürk Havalimanı iç ve dış hat terminalinde yılbaşı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Seferleri iptal olan ya da uçuşlarını bekleyen yolcuların terminal alanında dinlendiği görüldü. Seferler hakkında bilgi almak isteyen yolcular ise danışma masalarındaki görevliler tarafından yönlendiriliyor.

PEGASUS’TAN SEFER İPTALLERİ

Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iç hatlarda 41 tarifeli seferin iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus’tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarında beklenen kar yağışı nedeniyle, havaalanı otoritesinin trafik kısıtlama kararına paralel olarak 30-31 Aralık’ta planlanan 41sefer yapılamayacak.

Öte yandan Pegasus, yolcuların uçuşlarını, havalimanına gelmeden önce internet sitesi flypgs.com üzerinden kontrol etmelerini istedi.