Selâhaddin Eyyubi Teröre İnat Doldu Taştı

Terör sebebiyle 13 ay kapalı kalan Hakkâri Yüksekova Selâhaddin Eyyubi Havalimanı, eylül ayında uçuşların yeniden başlamasının ardından yolcu akınına uğradı.A+A-Terör sebebiyle 13 ay kapalı kalan Hakkâri Yüksekova Selâhaddin Eyyubi Havalimanı, eylül ayında uçuşların yeniden başlamasının ardından yolcu akınına uğradı. Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) verilerine göre, eylül ayında 76 iniş-kalkış gerçekleşirken 7 bin 966 yolcu havalimanını kullandı. Aynı süre içerisinde uçakların taşıdığı yük ise 92 ton oldu.Temeli 2010 yılında atılan Selâhaddin Eyyubi Havalimanının yapımına 102 milyon lira harcanmış, 5 yılda tamamlanmıştı. Yıllık bir milyon yolcu kapasiteli havalimanında terminal binası, teknik blok, kule, ısı merkezi, güç merkezi, itfaiye binası, iş makineleri garajı, sundurma binası, emniyet binası, giriş kontrol binası, DHMİ hizmet binası ve yeni garaj binası bulunuyor.Kaynak: Havalimanı teröre inat doldu taştı

Powered by WPeMatico