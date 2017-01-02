Sarhoş Pilot Kokpitte Sızdı

Kanada’dan Meksika’ya uçacak Sunwig Havayolları’na ait uçağın kaptan pilotunun uçuşa alkollü olarak geldiği ve kalkıştan hemen önce kokpitte sızdığı belirtildi.

Kanada’nın Calgary şehrinden Meksika, Cancun’a giden bir uçağın kokpitinde kalkıştan önce yaşananlar şaşkına çevirdi. Uçağın 37 yaşındaki kaptan pilotunun alkollü bir şekilde uçuşa geldiği ve kalkıştan hemen önce kokpitte sızdığı belirtildi.

99 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunan uçağın yardımcı pilotunun, uçuş öncesinde kaptan pilotu kokpitte koltuğunun üzerinde uyurken bulduğu öğrenildi.

Uçuş ekibinin ve havaalanı görevlilerinin, pilot uçağa binmeden önce davranışlarından şüphelenerek polise durumu bildirdiği, kokpitte sızmış halde bulunan pilotun polislerce gözaltına alındığı ifade edildi.

Yapılan kontroller sonrasında pilotun, normal sınırın 3 katından daha fazla bir oranda alkol aldığı tespit edilirken, Calgary savcısı Paul Stacey; “Onu koltukta sızmış halde bulmuşlar. Uçağın kaptan pilotuydu. Adalet önüne çıkmadan önce ayılması gerekecek.” ifadelerini kullandı.

Sunwig Havayolları sözcüsü ise olayı doğrulayarak, olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve müşterilerinden özür dilediklerini belirtti.