Saldırganın Kimliği Şok Etti

ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanında düzenlenen silahlı saldırıda, 5 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı. Havalimanını kana bulayan 26’li yaşlardaki saldırgan Esteban Santiago’nun, daha önce ABD ordusunda görev yaptığı ve Irak’ta bulunduğu ortaya çıktı.

Florida’da Fort Lauderdale Havalimanında silahlı saldırı meydana geldi ve 5 kişi hayatını kaybetti 8 kişi de yaralandı.

Saldırgan, Miami bölgesindeki plajlara giden turistlerin kullandığı işlek bir havalimanı olan Fort Lauderale’in 2 numaralı terminalindeki bagaj alım bölümünde yolcuları hedef aldı.

Alaska’dan Florida’ya gelen Santiago’nun üzerinde taşıdığı tek şey silahıydı. Alaska’nın Anchorage kentinde görevlilere teslim ettiği silahını Florida’da aldıktan sonra tuvalette şarşörü dolduran Santiago sessizce bagaj bekleyen yolcuların arasına karıştı ve kanlı saldırıyı gerçekleştirdi.

Saldırgan gözaltına alındı. Polis, ikinci bir saldırgan olabileceği şüphesi üzerine havalimanında geniş çaplı arama yaptı. Bölgeyi kontrol altına alan polis, yaralanmayan yolcuları olay yerinden tahliye etti.

Broward County Şerifi Scott Israel, düzenlediği basın toplantısında, tek kişi olduğunu düşündükleri saldırganın silahından çıkan kurşunlar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 8 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Israel, saldırganın motivasyonunun ne olduğunu henüz bilmediklerini ve olaya “terör saldırısı” demek için erken olduğunu ifade etti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde ise saldırganın adının Esteban Santiago (26) olduğu ve yakalandığı sırada yanında ordu kimliği bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

SALDIRGAN ABD ORDUSUNDA GÖREV ALMIŞ BİRİ

Daha önce ABD ordusunda görev yaptığı ve Irak’ta bulunduğu kaydedilen Santiago’nun, Florida’ya Alaska’dan geldiği ve bagaj alımı esnasında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.