Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Taksici Terörü

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kendilerinden başka toplu ulaşım aracı görmek istemeyen taksiciler, iki otobüs şoförünü linç etmeye çalıştı. Şoförleri polis ve vatandaşlar kurtardı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda mafya gibi örgütlenerek kendileri dışında başka hiçbir kimsenin para kazanmasına hak tanımayan Saw Koop’a bağlı taksiciler yine terör estirdi. “Havalimanlarında taksi dışında ulaşım aracı görmek istemiyoruz”, “Akbil dışarı” sloganları atan taksiciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT’ye ait otobüslerin şoförlerine saldırdı. Protestocu grup tarafından saldırıya uğrayan iki otobüs şoförünü linçten olay yerinde bulunan polis ekipleri ve vatandaşlar kurtardı. Bir gün önce toplu taşıma araçlarının görevlilerini Kooperatif Başkanı Ahmet Çavuş’un emriyle aradıklarını söyleyen kişiler şoförleri tehdit ettiği öğrenildi.

SİVİL POLİSLERİ DE DARP ETTİLER

Dün öğle saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı gelen yolcu bölümünün dış kısmında toplanan Sabiha Gökçen Havalimanı taksicilerinin bağlı olduğu SAV Koop. üyesi taksiciler, yolculara hesaplı ve güvenli kolaylık sağlaması nedeniyle tercih edilen toplu taşıma araçlarına tepki amaçlı eylem yaptı. Sloganların ardından havalimanı gelen yolcu bölümü önünde park eden İETT otobüslerinin şoförlerine saldıran kooperatif üyeleri, şoförleri linç etmeye kalkıştı. Onlarca saldırganın arasında kalan şoförleri vatandaşlar ve polis kurtardı. Saldıran taksicilerden bazılarının havalimanında görevli sivil polisleri de darp ettiği öğrenildi. İETT şoförleri ve toplu taşıma araçlarının görevlileri de taksi kooperatifi başkanı Ahmet Çavuş ile saldıran taksiciler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KAPIYI KAPATTIRMIŞLARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak dünyanın her yerinde olduğu gibi İstanbul’da da havalimanından şehir merkezlerine yolcu taşıyan toplu taşıma araçları bir süredir taksicilerin hedefindeydi. Havalimanında tekel olmak isteyen ve yolcuları sadece kendilerinin taşıması için Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işleten şirketlere baskı yapan taksi kooperatifi, gelen yolcuların çıkış yaptıkları ana kapıyı bir süre önce kapattırmış ve yolcuların valizleriyle birlikte 250 metre yürüyerek taksi durağının önündeki kapıdan çıkmalarını sağlamıştı. Bu konuda sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Bir grup taksi şoförünün havalimanında terör estirmesina sosyal medyadan da tepki yağdı. Havaalanında yaşanan taksi terörüne eleştiren vatandaşlar sosyal paylaşım ağlarından şu ifadeleri paylaştı: “Havaalanındaki otobüsler ya da İETT’ler kalkarsa a şehrinden b şehrine giderken uçak yerine otobüsle gideceğimden hiçbir şekilde size para kazandırmayacağım”, “ Sabiha Gökçen Havaalanının olayı zaten ucuz ulaşım. Ekonomik olsun diye orayı kullanıyor insanlar. Taksiye 100 lira vereceksek adam gider Atatürk Havaalanını kullanır daha fazla bilet parası öder. Baştan mantık hatası”

TAKSİCİLERİN VURGUNU BİTTİ

Sabiha Gökçen’ndeki toplu taşıma araçları bir ilke imza atarak gelen yolcuları havalimanı yakınlarında oluşturduğu İstanbul’daki ilk özel otogara taşımaya başlamıştı. Böylece İzmit, Bursa gibi istikametlere gidecek olan yolcuların Sabiha Gökçen’den Harem’e gitmeleri ve yeniden Anadolu istikametine dönmeleri nedeniyle oluşan eziyet ortadan kalkmıştı. Havacılık İşletmeleri ve Havacılık

Endüstrileri A.Ş.’den park yeri kullanma izni ile hayata geçirilen proje yolcular tarafından da büyük ilgi gördü.

YOLCULARA KAPI EZİYETİ

Ancak yolcuları eskiden olduğu gibi 80 TL karşılığında Harem’e götürmek isteyen taksi kooperatifi toplu taşıma araçlarını havalimanından uzaklaştırmak için lobi yapmaya başladı. Taksi Kooperatifi’nin baskısıyla havalimanında İETT otobüslerinin bulunduğu kapı yolcu çıkışına kapatıldı. Valizleriyle yorucu bir yolculuktan gelen vatandaşlar, taksi durağının bulunduğu kapıdan çıkmaları için yaklaşık 250 metrelik yürümeye mecbur bırakıldı.