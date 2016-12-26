Rusya’yı Sarsan Uçak Kazasıyla İlgili Kritik Gelişme

Rusya Ulaştırma Bakanı, 92 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında terör saldırısı değil, teknik arıza ya da insan hatası üzerinde durduklarını açıkladı.

Bakan Maksim Sokolov, Tu-154’ün Soçi açıklarında kaza yapmasına ilişkin ana teorilerin terör saldırısını içermediğini söyledi. Sokolov’a göre; “teknik bir sorun ya da pilotaj hatası” felakete yol açmış olabilir.

Kızıl Ordu Korosu üyeleri, askerleri ve gazetecileri taşıyan Tu-154 tipi uçak, Suriye’ye gidiyordu. Uçakta bulunan 92 kişinin de hayatını kaybettiği sanılıyor. Rusya’da bugün için ulusal yas ilan edildi.

KRİTİK SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, dün geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında, “Karanlık çökerken, kaza bölgesindeki çalışmalara durmaksızın devam ediyor” dedi.

Hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasında geçtiği belirtilen son konuşmanın ses kaydı Rus medyasında yayınlandı. Söz konusu kayıtlar, mürettebatın herhangi bir sorunla karşılaşmadığını ortaya koyuyor.

Uçak radardan kaybolana kadar seslerin sakin olduğu anlaşılıyor. Akabinde kontrolörler, nafile bir çabayla uçakla tekrar bağlantı kurmaya çalışıyor. Uzmanlar, şartların uçuş için uygun olduğu görüşünde…

Tu-154 tipi uçağın 1983 yılında hizmete alındığı belirtildi. Tümgeneral Konaşenkov, uçağın geçen Eylül ayında bakıma alındığını ve Aralık 2014’te de ciddi bakımdan geçirildiğini söyledi. Rus Sözcü, pilotun da deneyimli olduğunu açıkladı.