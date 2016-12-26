Rusya Çin’e 5. Nesil Savaş Uçağı Sattı

Rusya Çin’e beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı Sukhoi Su-35’in ilk teslimatını yaptı. İki motorlu ve yakıt ikmali yapmadan 3 bin 400 kilometre uçan jetlerin her biri Çin’e 85 milyon dolara mal olacak.

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, teslimat ülkenin Hıbey Sangçun Havacılık Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İki ülkenin geçen yıl 24 uçak için anlaşma yaptığı, ilk teslimatta 4 adet Su-35 jetinin bulunduğu belirtildi.

İlk teslimatın 2017 yılında yapılması planlanıyordu. İki ülkenin teslimatı öne çekmesi güvenlik uzmanlarının dikkatinden kaçmadı.