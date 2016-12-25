Rus Uçağı Karadeniz’e Düştü

Düşen Rus uçağıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Suriye Lazkiye’deki üsse gitmek için havalanan Savunma Bakanlığı’na ait uçakla Soçi’den havalandıktan kısa bir süre sonra irtibat kesildi. 8 mürettebat ve 84 yolcunun bulunduğu uçağın Karadeniz’de kaybolduğu, Krasnodar’da dağa çakıldığı bildiriliyor. Bakanlık, düşen uçağın parçalarının Karadeniz’de bulunduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü kazanın ardından ilk cesedin Soçi kıyılarına 6 kilometre uzaklıkta bulunduğunu açıkladı. Uçakta askerler, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu üyeleri bulunuyordu.

Soçi’den Suriye Lazkiye’de bulunan Rus üssüne giden TU-154 tipi Rus uçağı Karadeniz’de düştü. Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçakta 84’ü yolcu, 8’i mürettebat toplam 92 kişinin bulunuyordu. Ajansların Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, TU-154 tipi uçak Soçi’den havalandıktan kısa süre sonra Adler kenti yakınlarında radardan kayboldu. Rusya Savunma Bakanlığı uçağın Karadeniz’e düştüğünü doğruladı. Uçakta askerler, Kızıl Ordu Korosu üyeleri ve gazetecilerin bulunduğu, üsse yeni yıl için moral ziyaretine gidildiği belirtiliyor. Rus helikopterleri, arama kurtarma ekipleri bölgede… Uçağın Krasnador’da dağa çarptığı da iddialar arasında.

DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ SON BİLGİLER

10.12 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov düşen uçaktan sonra ilk cesedin Soçi kıyı şeridine 6 kilometre uzaklıkta bulunduğunu açıkladı. Konashenkov, kurtarma ekiplerinin cesedi denizden çıkardığını bildirdi.

10.00 Rus Soruşturma Komitesi, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçağın Karadeniz’e düşmesinin ardından soruşturma başlattı. Komitenin temsilcisi Svetlana Petrenko, askeri uzmanların belgeleri ve Tu-154’ün Suriye’ye uçmasına izin veren kişilerin incelendiğini kaydetti.

9.40 İnterfaks’a bilgi veren bir başka kaynak ise, kazanın, uçak yükselirken meydana geldiğini söyledi ve mürettebatın acil durum sinyali vermediğini aktardı.

9.30 Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçağın enkazına Karadeniz’de ulaşıldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre uçağın parçalarına kıyıdan 1.5 kilometre uzaklıkta rastlandığı belirtildi. Uçağın parçalarının Karadeniz’de 50 ila 70 metre derinlikte bulunduğu açıklandı. Yolcuların şahsi eşyalarına ulaşıldığı öğrenildi.

9.20 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun video-konferans yoluyla arama-kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği öğrenildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in bilgilendirildiğini ve olayla ilgili gelişmeleri takip ettiğini ifade etti.

9.10 Uçağın muhtemelen kalkışta kaza yaptığını ifade eden yetkililer, mürettebat ya da yolculardan kurtulan kimse olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Rus basınına göre uçakta askeri yetkililer, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu’nun üyeleri vardı. Kızıl Ordu Korosu’nun Lazkiye’deki Rus üssü Hmeymim’de askeri personele yeni yıl konseri vermek Suriye’ye gittiği belirtildi.

KRASNODAR İDDİASI

Bir diğer iddia ise uçağın Krasnodar’da dağlık bir alana çakıldığı yönünde. Arama kurtarma ekiplerinin ise bölgeye ulaştığı iddia ediliyor.

TUPOLEV TU – 154 UÇAĞI 2010’DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Tupolev TU-154 tipi uçak kamuoyunun gündemine daha önce, Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczyński’nin ölümüyle gelmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan Tupolev-154 tipi uçak 10 Nisan 2010 tarihinde kalkışından kısa süre sonra düşmüş ve uçakta bulunan 96 kişiden kurtulan olmamıştı.