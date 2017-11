Rekabet Kurulu 2 bankaya para cezası verdi

Rekabet Kurulu'nun kararına göre, ING Bank'a 21.1 milyon lira, The Royal Bank of Scotland'a ise 66 bin lira idari para cezası verildi.