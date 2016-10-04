Pegasus’tan Tüm Yurt Dışı Uçuşlarına Özel İndirim

3-6 Ekim tarihlerinde Pegasus’tan bilet alacak misafirler, 15 Kasım 2016 – 25 Mart 2017 arasında gerçekleştirecekleri tüm yurt dışı uçuşlarını yüzde 20 indirimli yapacak.

Pegasus Hava Yolları, 3-6 Ekim tarihleri arasında bilet alan misafirlerine, 15 Kasım 2016 – 25 Mart 2017 tarihleri arasında tüm dış hatlarda yüzde 20 indirimle seyahat etme fırsatı sunuyor ve tüm Türkiye’yi kış boyunca dilediği gibi uçmanın tadını çıkarmaya davet ediyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen misafirler, biletlerini 3-6 Ekim tarihleri arasında 4 gün boyunca www.flypgs.com, mobile.flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulamalarından satın alabilecek. Direkt uçuşlar için tüm yurt dışı hatlarda geçerli olan kampanyalı biletlerin uçuşları ise 15 Kasım – 25 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Pegasus’un sefer bilgilerine ve kampanya detaylarına https://www.flypgs.com/kampanyalar/dis-hatlar-kis-kampanyasiüzerinden ulaşılabilir; flypgs.com’da yer alan Etkinlik Takvimi ile gidecekleri yerde gerçekleştirilen tüm etkinlikleri inceleyerek tatillerini daha renkli hale getirebilirler.

Pegasus Plus’a üye olmayan misafirler de biletlerini almadan önce www.flypgs.com/plus/ adresinden veya Pegasus’un mobil sitesi ve Mobil Uygulamaları üzerinden programa ücretsiz olarak üye olabilir, hem kampanyalardan öncelikli olarak haberdar olabilir ve puan kazanmaya başlayabilirler.