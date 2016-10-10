Pegasus’la Yurt İçi ve KKTC Uçuşlarında Yüzde 30 İndirim Fırsatı

Pegasus Hava Yolları, biletlerini 10 – 12 Ekim tarihleri arasında alan misafirlerine, 1 Aralık 2016 ile 25 Mart 2017 arasında yapacakları tüm iç hat ve Kuzey Kıbrıs uçuşları için yüzde 30 indirim sağlayacak.

Pegasus, 10 – 12 Ekim tarihleri arasında bilet alan misafirlerine, 1 Aralık 2016 – 25 Mart 2017 tarihleri arasında tüm yurt içi ve KKTC uçuşlarında yüzde 30 indirimle seyahat etme ve kışın tadını çıkartma fırsatı sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen misafirler, biletlerini 10-12 Ekim tarihleri arasında 3 gün boyunca www.flypgs.com , mobile.flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamalarından satın alabilecek. Direkt uçuşlar için ve tüm yurt içi hatlarla Kuzey Kıbrıs-Ercan uçuşlarında geçerli olan kampanyalı biletlerin uçuşları ise 1 Aralık 2016 ile 25 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Pegasus’un sefer bilgileriyle kampanya detaylarına www.flypgs.com/kampanyalar üzerinden ulaşılabiliniyor. Kullanıcılar flypgs.com ’da yer alan Etkinlik Takvimi ile gidecekleri yerde gerçekleştirilen tüm etkinlikleri inceleyerek tatillerini daha renkli hale getirebilirler.

Pegasus Plus’a üye olmayan misafirler de biletlerini almadan önce www.flypgs.com/plus/ adresinden veya Pegasus’un mobil sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden programa ücretsiz olarak üye olabilir, hem kampanyalardan öncelikli olarak haberdar olabilir ve puan kazanmaya başlayabilirler.