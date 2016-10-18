Pegasus, Türkiye’de Airbus A320 NEO (LEAP) Teknik Bakım Eğitimi Sertifikasını Alan İlk Havayolu Oldu

Pegasus Hava Yolları’nın Teknik Eğitim Organizasyonu Airbus’un A320 CEO ve A320 NEO uçak modelleri için SHT 147 teknik eğitim sertifikası aldı. Türkiye’de A320 NEO eğitim sertifikasına sahip ilk havayolu olan Pegasus, A320 CEO & NEO B1&B2 ve C Kategori eğitimlerini vermeye başladı.

Airbus’un A320 NEO serisi uçaklarının düşük maliyetli havayolları arasında dünyadaki ilk kullanıcısı olan Pegasus, bu modellerin hem A320 CEO (CFM56) hem de A320 NEO (LEAP) serilerine teknik eğitim sertifikası aldı. Pegasus, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) de onayıyla A320 NEO tip eğitimini Türkiye’de verme yetkisine sahip ilk ve tek havayolu oldu.

Pegasus Hava Yolları’nın Teknik Eğitim Organizasyonu, uçak bakım teknisyenlerinin yetkilendirilebilmeleri için gerekli olan A320 CEO & NEO B1&B2 ve C Kategori eğitimlerini verme kapasitesine sahip oldu. Hali hazırda Boeing’in B737-600/700/800/900 serisi uçaklarının B1, B2 ve C Kategori teorik ve pratik eğitimlerini de veren Pegasus, böylece filosundaki tüm uçak tiplerine yönelik teknik bakım eğitimleri verebilmeye başladı.

Pegasus’un filosu toplam 77 uçaktan oluşuyor. Bu uçakların 66 tanesi Pegasus, 8 tanesi Izair ve 3 tanesi de Air Manas adına uçuyor. Pegasus’un kontrolündeki filoda 60 adet Boeing 737-800, 1 adet Boeing 737-400, 12 adet Airbus A320 CEO ve 4 adet A320 NEO model uçak bulunuyor.