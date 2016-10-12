Pegasus, LEAP-1A Motorlarını Filosuna Dahil Etmeye Devam Ediyor

Pegasus Hava Yolları, 2 Ağustos tarihinde CFM International’ın en son teknolojisi ile üretilen LEAP-1A motorunu, İstanbul – Antalya uçuşlarında Airbus A320neo uçağında kullanmaya başlayan dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu. A320neo uçakları için toplam 200 LEAP-1A motor siparişi veren havayolu şirketi, bugüne kadar LEAP-1A motoru ile 1.700’den fazla uçuş tamamladı.

Pegasus Havayolları CEO’su Mehmet Nane, “Bu motorun çalışma performansından son derece memnunuz. Bugüne kadar en küçük bir problem dahi görülmedi” dedi. Nane sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk günden itibaren yeni A320neo uçaklarımızı filomuzdaki diğer uçaklarla aynı şekilde kullanmaya devam ettik. Çoğu günler, günde 10-11 uçuş gerçekleştiriyoruz. Motorun güvenilirliği, yolcu kapısındaki 30 dakikalık dönüş süresine uymamızı ve uçuş programlarımıza bağlı kalmamızı sağlıyor. Bu motorların tüm özelliklerinin sağladığı esneklikten faydalanarak, günlük operasyonlarımızı en iyi şekilde destekleyebiliyoruz.

CFM International Başkan ve CEO’su Jean-Paul Ebanga şu açıklamalarda bulundu: “Pegasus’un LEAP motorunu filosuna bu kadar sorunsuz bir şekilde katabilmesinden dolayı çok mutluyuz. Pegasus ve CFM ekiplerinin bu olağanüstü sonucu elde etmek üzere gerçekleştirdiği sıkı çalışma ve planlama sürecini izlemek çok heyecan vericiydi. Bu başarılı sonuç için herkesi tebrik ediyorum.”

LEAP-1A, mevcut en iyi CFM motoruna kıyasla yakıt tüketimi ve CO2 emisyonunda çift haneli tasarrufun yanı sıra motor sesi ve egzoz gazı emisyonlarında çarpıcı azalmalar sağlıyor. Tüm bu teknoloji, CFM’nin üstün güvenilirliği, düşük işletim maaliyetleri, uzun uçuş ömürleri ve bakım maliyetlerini düşük tutmayı sağlayan özellikleri de dahil olmak üzere genel olarak daha iyi bir kullanım sunmaya odaklıdır. Tüm bu özellikler, motorların faydalı kullanım ömrü boyunca öngörülebilen bakım maaliyetlerinin sağlanması için sofistike analitik çalışmalarla destekleniyor.