Pegasus, Kadının Güçlenmesi Prensipleri Platformuna Katıldı

Pegasus CEO’su Mehmet T. Nane’nin, CEO Destek Beyanını imzalamasıyla BM destekli Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) platformuna katılan Pegasus, Türkiye’de bu platforma imza koyan ilk havayolu şirketi oldu.

Pegasus Hava Yolları, kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles – WEPs) platformuna katıldı.

Pegasus CEO’su Mehmet T. Nane’nin, WEPs CEO Destek Beyanını imzalamasıyla Türkiye’de bu platforma katılan ilk hava yolu şirketi olan Pegasus Hava Yolları, bu imza ile Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni, yönetim kurulu odasından işyerlerine ve tedarik zinciri üzerinden topluma varana kadar her noktaya dahil etme ve uygulama konusundaki niyetini ortaya koymuş oldu.

2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan WEPs platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktalar konusunda yol gösteriyor.

Pegasus bu imza ile Kadının Güçlenmesi Prensipleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye de açıkça taahhüt veriyor. Bu 7 ilke ise şöyle sıralanıyor;

1. Cinsiyet Eşitliği İçin Üst Düzey Kurumsal Liderlik Sağlanması

2. Tüm Kadın ve Erkeklere İşte Adil Davranılması, İnsan Haklarına ve Ayrım Yapmama İlkesine Saygı Gösterilmesi, Bu İlkelerin Desteklenmesi

3. Tüm Kadın ve Erkeklere Sağlık, Güvenlik ve Refah Sağlanması

4. Kadınların Eğitim, Kurs ve Profesyonel Gelişim İmkânlarıyla Desteklenmesi

5. Kadınları Güçlendiren Girişimci Gelişimi, Tedarik Zinciri ve Pazarlama Yöntemlerinin Uygulanması

6. Toplumsal İnisiyatifler ve Destekler Aracılığıyla Eşitliğin Teşvik Edilmesi

7. Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması İçin Gelişimin Ölçülmesi ve Halka Açık Raporlanması

CEO Mehmet T. Nane’nin imzasıyla Pegasus Hava Yolları, önümüzdeki dönemde söz konusu 7 ilkeyi gerçekleştirecek süreçleri belirlemek üzere şirket politikalarını gözden geçirecek.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri Platformuna 2015 yılı sonu itibariyle dünya çapında 1200’den fazla işletme imza koydu. Türkiye ise 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle en fazla WEPs imzacısına sahip olan 3’üncü ülke durumunda.