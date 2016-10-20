Pegasus İstikrarlı Büyümesini 2016’da Sürdürdü

Pegasus’un misafir sayısı Ocak–Eylül arası yüzde 7,4 artışla 18,08 milyona çıktı.

Pegasus Hava Yolları, 2016 yılı Ocak-Eylül dönemi trafik sonuçlarını açıkladı. Pegasus, yılın ilk 9 ayında yurt içi ve yurt dışı toplam misafir sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artış sağladı ve 18,08 milyon misafirine hizmet verdi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yurt içinde yüzde 10,9 artışla 11,42 milyon, yurt dışında ise yüzde 1,9 artışla 6,66 milyon misafirini uçurdu. Pegasus, yılın ilk 9 ayında gerçekleştirdiği uçuş sayısını da yüzde 10 artırarak 125,470’e yükseltti.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, açıklanan 9 aylık trafik sonuçlarıyla ilgili olarak, “Turizm sektörü 2016 yılında özellikle de turizmin hareketlendiği yaz aylarında jeo-politik nedenlerle oldukça sorunlu bir dönem geçirdi. Pegasus Hava Yolları olarak sektördeki dalgalanmalara rağmen yatırımlarımızı sürdürdük ve bazı hatlardaki düşük talebe rağmen misafir sayısı, uçuş adedi gibi kalemlerde istikrarlı büyümemize devam etmeyi başardık. Airbus’a sipariş ettiğimiz A320 ve A321 serisinin NEO modellerini Temmuz ayı itibariyle teslim almaya başladık ve şu ana kadar 4 yeni uçak filomuza katıldı. Yeni A320neo uçaklarımız, koltuk başına yakıt maliyetlerini muadillerine oranla %20 düşürerek şirketimize, çok daha düşük ses ve emisyon değerleriyle çevreye ve yüksek konforuyla misafirlerimize artı değer katacak” dedi.

Yılın ilk 9 ayında Pegasus’un uçuş adedi yurt içinde yüzde 10.8 artışla 74.051, yurt dışında ise yüzde 8.8 artışla 51.419 oldu. 2016 yılının Ocak – Eylül dönemdeki toplam doluluk oranı da yüzde 78.3 olarak gerçekleşti.

Pegasus Hava Yolları, 2016 yılında da misafirlerini Türkiye’de ve dünyada birçok yeni uçuş noktası ile buluşturmaya devam ediyor. Pegasus Hava Yolları yurt içinde 33, yurt dışında 69 olmak üzere toplamda 40 ülkede toplam 102 noktaya tarifeli seferler düzenliyor.