Pegasus Golf Challenge Turnuvası’nın Kazananları Belli Oldu

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Pegasus Golf Challenge, 24-25 Eylül tarihlerinde Kemer Country Club’ta gerçekleştirildi. 24 Eylül Cumartesi başlayan turnuva, 25 Eylül Pazar günü saat 18:00’de düzenlenen ödül töreniyle son buldu.

Pegasus Hava Yolları’nın 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Pegasus Golf Challenge sona erdi. İki gün süresince keyifli anların yaşandığı turnuvaya golf sporunun ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Pegasus Golf Challenge Turnuvası’nda ilk gün 116, ikinci gün 108 olmak üzere toplamda 224 sporcu yarıştı. Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde A, B ve C kategorilerinde ilk üçe giren oyuncular ile ‘gross’ ve ‘en uzun’ vuruşu gerçekleştiren kadın ve erkek oyunculara kupaları verildi.

Sekizincisi gerçekleştirilen Pegasus Golf Challenge Turnuvası’nda Erkekler A, B ve C kategorilerinde dereceye giren isimler ödüllerini, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Kamışlı’dan, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı’dan ve Pegasus Hava Yolları Genel Müdür Müdürü Mehmet T. Nane’den aldılar. Kadınlar A ve B kategorilerinde dereceye giren isimlere ise ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer takdim etti. Nearest to Pin ve Longest Drive özel ödüllerini Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Kamışlı verirken, Gross Ödülü’nün sahibi ise ödülünü Pegasus Hava Yolları Genel Müdür Müdürü Mehmet T. Nane’nin elinden aldı.

Turnuvada dereceye girmeye hak kazanan oyunculara ayrıca Pegasus Hava Yolları’ndan yurt içi ve yurt dışı gidiş-dönüş uçak biletleri hediye edildi.

Pegasus Golf Challenge 2016 Kazananları

Erkekler A Kategorisi

Birinci: Faruk Erdoğan

İkinci: Jürgen Neidl

Üçüncü: Engin Taviloğlu

Erkekler B Kategorisi

Birincisi: Murat Ögel

İkincisi: Ahmet Özyazıcı

Üçüncüsü: Mehmet Ali Sözmen

Erkekler C Kategorisi

Birinci: Ali Fidanboy

İkinci: Engin Yeşilırmak

Üçüncü: Eyüp Fahri Ersin

Kadınlar A Kategorisi

A1 – Hyun Young Shim

A2 – Nonita Chand

A3 – Hyun Jin Kim

Kadınlar B Kategorisi

B1 – Ceren Tokdemir

B2 – Özgür Aslan

B3 – Nursel Çökelek

Nearest to Pin

Erkekler – Engin Yeşilırmak

Kadınlar – Oya Dağlı

Longest Drive

Erkekler – Emre Bahtoğlu

Kadınlar – Zeynep Çelikoğlu

Ladies Gross

Hyun Young Shim

Men’s Gross

Recep Turan