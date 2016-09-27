Pegasus Golf Challenge Turnuvası’nın Kazananları Belli Oldu

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Pegasus Golf Challenge, 24-25 Eylül tarihlerinde Kemer Country Club’ta gerçekleştirildi. 24 Eylül Cumartesi başlayan turnuva, 25 Eylül Pazar günü saat 18:00’de düzenlenen ödül töreniyle son buldu.
Pegasus Hava Yolları’nın 2009 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen Pegasus Golf Challenge sona erdi. İki gün süresince keyifli anların yaşandığı turnuvaya golf sporunun ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.
Pegasus Golf Challenge Turnuvası’nda ilk gün 116, ikinci gün 108 olmak üzere toplamda 224 sporcu yarıştı. Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde A, B ve C kategorilerinde ilk üçe giren oyuncular ile ‘gross’ ve ‘en uzun’ vuruşu gerçekleştiren kadın ve erkek oyunculara kupaları verildi.
Sekizincisi gerçekleştirilen Pegasus Golf Challenge Turnuvası’nda Erkekler A, B ve C kategorilerinde dereceye giren isimler ödüllerini, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Kamışlı’dan, Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı’dan ve Pegasus Hava Yolları Genel Müdür Müdürü Mehmet T. Nane’den aldılar. Kadınlar A ve B kategorilerinde dereceye giren isimlere ise ödüllerini Kemer Country Golf Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören ve Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer takdim etti. Nearest to Pin ve Longest Drive özel ödüllerini Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Kamışlı verirken, Gross Ödülü’nün sahibi ise ödülünü Pegasus Hava Yolları Genel Müdür Müdürü Mehmet T. Nane’nin elinden aldı.
Turnuvada dereceye girmeye hak kazanan oyunculara ayrıca Pegasus Hava Yolları’ndan yurt içi ve yurt dışı gidiş-dönüş uçak biletleri hediye edildi.
Pegasus Golf Challenge 2016 Kazananları
Erkekler A Kategorisi
Birinci: Faruk Erdoğan
İkinci: Jürgen Neidl
Üçüncü: Engin Taviloğlu
Erkekler B Kategorisi
Birincisi: Murat Ögel
İkincisi: Ahmet Özyazıcı
Üçüncüsü: Mehmet Ali Sözmen
Erkekler C Kategorisi
Birinci: Ali Fidanboy
İkinci: Engin Yeşilırmak
Üçüncü: Eyüp Fahri Ersin
Kadınlar A Kategorisi
A1 – Hyun Young Shim
A2 – Nonita Chand
A3 – Hyun Jin Kim
Kadınlar B Kategorisi
B1 – Ceren Tokdemir
B2 – Özgür Aslan
B3 – Nursel Çökelek
Nearest to Pin
Erkekler – Engin Yeşilırmak
Kadınlar – Oya Dağlı
Longest Drive
Erkekler – Emre Bahtoğlu
Kadınlar – Zeynep Çelikoğlu
Ladies Gross
Hyun Young Shim
Men’s Gross
Recep Turan
Powered by WPeMatico