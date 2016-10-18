Özbek Yolcular Boeing 787 Dreamliner’la İstanbul’a Geldi

BOEİNG’in Dünya sivil havacılığında yeni bir dönem başlattık’ sloganıyla ürettiği Boeing 787 Dreamliner’ın yeni sahiplerinden Özbekistan Hava Yolları’nın,Taşkent’ten İstanbul’a gelen uçağı Atatürk Havalimanı’nda ‘Su Takı’ ile karşılandı. Özbekistan Hava Yolları’nın Taşkent-İstanbul seferini yapan HY-273 sefer sayılı Boeing 787 Dreamliner’ı saat 21.20 sıralarında 246 yolcusuyla İstanbul’a geldi. Yeni yolcularını alan uçak 22.45’te Taşkent’e döndü.

HAFTALIK 7 SEFERİN 4’Ü 787’İ OLACAK

Özbekistan Hava Yolları’nın Türkiye Genel Müdürü Gayrat Nematov; “Filomuza katılan Boeing 787 uçağımız ilk defa İstanbul’a geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Yolcularımızın memnuniyetini daha da arttırmak için uçağımızı buraya getirdik. Bu uçağımız geniş gövdeli uçaklarımızdan bir tanesi. Uçağımız dolu olarak geldi. İnşallah bundan sonra da dolu olarak gelmeye devam eder. Bu uçağımızla devamlı buraya yolcu taşıyacağız” şeklinde konuştu. Nematov, Özbekistan Hava Yolları’nın İstanbul’a düzenledikleri haftada 7 seferin 4’ünü yeni 787 Dreamliner uçağıyla gerçekleştirmeyi planladıklarını seferlerinin karşılıklı olarak dolu olduğunu ifade etti.

TAMAMEN KOMPOZİT

Gövdesi tamamen kompozit malzemeden üretilen çift koridorlu yeni Boeing modeli 787 Dreamliner’ın motorları da Rolls-Royce. Gelişmiş aerodinamik yapısı ve sahip olduğu yeni teknolojilerin yanı sıra yakıt verimliliği ve düşük bakım maliyetiyle ticari havacılığa yeni bir boyut katacağı belirtilen 787 Dreamliner, Türkiye’ye ilk olarak Thomson Havayollarının 2013’de geldi. Ardından Azerbaycan Hava Yolları, Katar Hava Yolları ve Suudi Arabistan Hava Yolları İstanbul’a gelmişti.