Ordu-Giresun Havalimanı’nda “Bir Milyonuncu Yolcu” Heyecanı

“Bir milyonuncu yolcu” için karşılama töreni düzenlendi. Yolcu Çolak, “Bir süre önce ailemi görmek için Giresun’a gelmiştim. Geri dönüşte 1 milyonuncu yolcu olduğunu öğrendim. Güzel bir duyguymuş” dedi.

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde 2011’de temeli atılan ve 22 Mayıs 2015’te açılan Türkiye’nin önemli projelerinden Ordu-Giresun Havalimanı’nda hizmet verilen yolcu sayısı bir milyona ulaştı. Türkiye’nin ve Avrupa’nın deniz üzerine kurulan tek havalimanı olma özelliğini taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı’nda, “bir milyonuncu yolcu” için tören gerçekleştirildi.

Ordu-Giresun Havalimanı’na özel bir havayolu şirketinden aldığı biletle “bir milyonuncu yolcu” olarak gelen Zerrin Gül Çolak’ı (19) Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker, Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen ile havalimanı yetkilileri karşıladı.