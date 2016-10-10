Ordu-Giresun Havalimanı 1 Milyona Gidiyor

Avrupa’nın tek, dünyanın üçüncü denize inşa edilen havaalanı olan Ordu Giresun Havalimanı, açıldığı günden bu yana yaklaşık 800 bin yolcu ağırladı.

22 Mayıs 2015 tarihinde açılan Ordu-Giresun Havalimanı’nda 2016 yılında kullanan yolcu sayısı 550 bini aştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) istatistiklerine göre, Ordu Giresun Havalimanı’ndan Eylül ayı içerisinde 79 bin 590’ı yurt içi 3 bin 888’i yurt dışı olmak üzere toplam 83 bin 478 yolcu yararlandı. Ocak- Eylül ayları içerisinde Ordu-Giresun Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı toplamda 565 bin 957 oldu.

Eylül ayı içerisinde Ordu-Giresun Havalimanı’na 28’i yurt dışı 724’ü yurt içi olmak üzere toplam 752 sefer düzenlendi. Eylül ayı sonu itibariyle 85’i yurt dışı olmak üzere düzenlenen sefer sayısı 4 bin 811’e yükseldi.

Havalimanından Eylül ayı içerisinde 51 tonu yurt dışı olmak üzere 719 ton yükte taşındı. 9 ayda taşınan yük miktarı 4 bin 219 tona ulaştı.

22 Mayıs 2015-31 Aralık 2015 tarihleri arasında 230 bin yolcunun, 2016 yılı 9 ayda 565 bin 957 yolcunun yararlandığı Ordu-Giresun Havalimanı’ndan açıldığı günden bu yana 795 bin 957 kişi kullandı.

Ordu-Giresun Havalimanı’ndan halen Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, KKTC ve Suudi Arabistan’a uçuşlar gerçekleştiriliyor.