OMSAN, ilki başardı

OMSAN Lojistik; "International Best in Biz Awards 2016"da "Yılın Sosyal – Çevresel Açıdan En Sorumlu Şirketi" kategorisinde Gümüş Ödül kazandı. OMSAN, bu programda ödül kazanan ilk ve tek Türk lojistik firması oldu.