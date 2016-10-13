Öğrencilere Uçak Bakımı Eğitimi

İZMİR’in Menemen İlçesi’ndeki Havajet Lisesi’nin İcra Kurulu Başkanı Mehmet Çelebi, okul bünyesinde yaşama geçirdikleri Uçak Bakım Bölümü Eğitim Laboratuvarı ile öğrencilere uygulamalı eğitimler verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin eğitim laboratuvarında, Airbus A310 ve Boeing 727 uçak motorları ile derste gördükleri kuramsal bilgileri uygulamalı olarak pekiştirdiklerini belirten Çelebi, haftanın 3 günü deneyimli eğitmenler eşliğinde laboratuvar dersleriyle sistem parçalarının söküm, takım ve bakımlarını yaptıklarını kaydetti. Uçak bakım mesleğinde çok önemli olan arıza tespit ve arıza giderilmesi konusunda da öğrencilerin kendilerini geliştirdiklerini kaydeden Çelebi, “Uçak bakım ve beceri uygulamaları eğitimleri sayesinde öğrencilerimiz tam donanımlı bir şekilde mezun oluyor” dedi.

Havajet Lisesi’nde, havacılık sektörüne yeni iş gücü kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Mehmet Çelebi, “Meslekte yükselmek isteyenlerin mutlaka uçak bakım teknisyenlik yeterlilik sertifikası olan JAR 66’yı edinmesi gerekiyor. Bizler Havajet olarak verdiğimiz kuramsal ve teknik eğitim altyapısıyla öğrencilerimizin bu sertifikaya ulaşmaları için onlara yol gösteriyoruz” diye konuştu.

Havacılığın geleceğin sektörü olduğunu dile getiren Çelebi, “Bu alanda her dönem teknik eleman ve diğer departmanlarda istihdam açığı var. Donanımlı ve yetişmiş mezunlar, iş bulma konusunda sıkıntı yaşamayacaklar” dedi.