New York Borsası’nda sert düşüş

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor’s 500 Endeksleri yüzde 5.2 değer kaybederken, her iki endeks Ocak 2016’dan bu yana haftalık en yüksek yüzdelik düşüşlerini kaydetti. Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor’s 500 Endeksleri yüzde 5.2 değer kaybederken, her iki endeks Ocak 2016’dan bu yana haftalık en yüksek yüzdelik düşüşlerini kaydetti.