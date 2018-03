New York borsasında haftalık kayıp yüzde 5’i aştı

New York borsasında endeksler, ABD ile Çin arasında "ticaret savaşının" başlayacağı endişesiyle bu hafta yüzde 5'in üzerinde kayıp gösterdi.