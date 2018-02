New York borsası sert düşüşle kapandı

New York borsasında Dow Jones Endeksi 665.75 puan (yüzde 2.54), Standard & Poor's 500 Endeksi 59.85 puan (yüzde 2.12) ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 144.92 puan (yüzde 1.96) değer kaybetti.