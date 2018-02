New York borsası haftayı yükselişle kapadı

New York borsasında haftalık bazda Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0.4, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0.6, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1.4 yükseldi.