Nam-ı Diğer ‘Uçan Tabut’ Tupolev Tu-154

Rusya’dan Suriye’ye giden askeri uçak Tu-154 düştü! Son yıllarda kazaları ile gündeme gelen ve ‘uçan tabut’ lakabı alan Tu-154’ün kazaları nelerdir?

Rusya Savunma Bakanlığı, içinde 91 kişinin bulunduğu Tupolev Tu-154 tipi uçağın Soçi’den havalandıktan sonra Karadeniz’de çakıldığını bildirdi. Ancak bu, askeri uçak tipinin ilk kazası değildi.

FAZLA YAKIT HARCIYOR, GÜRÜLTÜLÜ

Rus imalatçı Tupolev’in tasarımı olan Tu-154 yolcu uçakları ilk uçuşunu 4 Aralık 1968’de gerçekleştirdi. Orta menzilli, yolcu kapasitesi 180’e kadar çıkabilen uçak hizmete ilk olarak 1972’de Rus Aeroflot Havayolları’nda girdi. Bugüne kadar 800’den fazla imal edildi. Halen 450 civarında Tu-154 havayollarında kullanılıyor. Ancak uçağın motorlarının fazla yakıt harcaması ve gürültü limitlerinin üzerinde olması nedeniyle Tu-154’ler yerini daha ekonomik yeni nesil yolcu uçaklarına bırakıyor. Uçağın birçok Avrupa havalimanına inişine motorları gürültülü olduğu için izin verilmiyor.

BUGÜNE KADAR 63 KAZA YAPTI

Tıpkı Rusya’dan Suriye’ye giden uçak gibi bugüne kadar Tu-154 uçakları 63 kaza yaptı. Bunlardan 36’sında uçaktaki tüm yolcu ve mürettebat hayatını kaybetti.

İşte en önemli Tu-154 kazaları:

11 Ekim 1984:

Aeroflot Havayolları’na ait uçak 169 yolcu ve 5 mürettebatı ile Omsk Havalimanı’na inişte düştü. Kazadan kurtulan olmadı.

10 Temmuz 1985:

Rus Aeroflot Havayolları’na ait Tu-154 uçağı havada pilotların kontrolü yitirmesi nedeniyle düştü. Olayda yolcu ve mürettebat toplam 200 kişi hayatını kaybetti.

İranlı Air Tours Havayolları’na ait uçak Mehrabad’ta İran Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla çarpıştı. 119 yolcu ve 6 kişilik uçuş ekibi hayatını kaybetti.

Alman Hava Kuvvetleri’ni ait, Doğu Almanya’dan alınan tu-154 uçağı, Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait C-141 askeri nakliye uçağı ile Namibya açıklarında çarpıştı. Olayda 132 kişi hayatını kaybetti.

15 Temmuz 2009:

İranlı Caspian Havayolları’na ait uçak Tahran-Erivan seferini yaparken İran’da düştü. 168 kişi hayatını kaybetti.

10 Nisan 2010:

Polonya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan Tupolev-154 tipi uçak kalkışından kısa süre sonra düşmüş ve uçakta bulunan 96 kişiden kurtulan olmamıştı.

Tu-154 Tipi Uçağın Teknik Özellikleri

Uçuş mürettebatı: 2 pilot, 1 uçuş mühendisi, 1 seyrüseferci

Yolcu kapasitesi: 114-180 arasında.

Kanat Açıklığı: 37.55 metre

Yükseklik: 11.40 metre

Boş ağırlık: 50,700 kg

Maksimum kalkış ağırlığı: 98,000 – 100,000 kg

Motorlar: 3 adet Kuznetsov NK-8-2U

En fazla hız: 950 km/saat

Menzil: 2,500 km