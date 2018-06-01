B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
B Kapısı - 1. Sayı
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B Kapısı - 5. Sayı
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CASTROL Türkiye Firmasının tanıtımı
ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARETİ
Havacılık Kulübü – Havaalanı Çalışması
Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
Uçak Kazaları
Etkinlikler
CASTROL Türkiye Firması Tanıtım Semineri
Liseli Mucitlerden Uçaklar İçin-Kuş Kovar
Türkkuşu Eğitim Merkezi ve Anıtkabir’e Gezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven tazeledi
Fransa, offshore rüzgar teşvikini düşürdü
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Muharrem İnce açıklama yapıyor
Muharrem İnce açıklama yapıyor
Muharrem İnce açıklama yapıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven tazeledi
Fransa, offshore rüzgar teşvikini düşürdü
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Havacılık Haberleri
Türk Yıldızları 17 yıl sonra Bakü’de gösteri yaptı
RWE, yenilenebilir enerjiye yılda 1.5 milyar euro yatırım yapacak
Ryanair, Dublin-Dalaman uçuşlarına başladı
Fransa, offshore rüzgar teşvikini düşürdü
Muharrem İnce açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven tazeledi
Muharrem İnce: Erdoğan’ın kazandığını kabul ediyorum
Recep Tayyip Erdoğan, balkon konuşması yapacak
İstanbul’da metro seferleri uzatıldı
YSK: 180 bin 556 sandıktan 106 bin 307’si açıldı (CANLI)
‘Milletimiz sandıkta üzerine düşeni yapmıştır’
Türkiye yeni Cumhurbaşkanını seçiyor
YSK’nin önünde yoğun güvenlik önlemi
Binali Yıldırım: Seçimlerin başarılı geçmesinin nedeni YSK’nın çalışmasıdır
Recep Tayyip Erdoğan: Bir şey söylemek için erken, iyiyiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Güzel bir Türkiye’ye uyanacağız
Yeni Audi A7 Sportback dikkat çekiyor
NASA X-57’nin ikinci aşamasını tamamlıyor
Şırnak’ın doğalgaz hattı tamamlanıyor
Geleceğin kadın mühendislerine Siemens Türkiye desteği
İstanbul için Hava Durumu
Havacılık Kurumları
Alp Havacılık
Atlas Jet
Bora Jet
MNG Technic
Onur Air
SİWEP
TAI TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ
TALTA
TEI – Turkish Engine Industry
Türk Hava Yolları
UTED
B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi