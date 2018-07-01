B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
B Kapısı - 1. Sayı
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CASTROL Türkiye Firmasının tanıtımı
ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARETİ
Havacılık Kulübü – Havaalanı Çalışması
Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
Uçak Kazaları
Etkinlikler
CASTROL Türkiye Firması Tanıtım Semineri
Liseli Mucitlerden Uçaklar İçin-Kuş Kovar
Türkkuşu Eğitim Merkezi ve Anıtkabir’e Gezi
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F-35 tartışmasına Beyaz Saray da dahil oldu
Facebook’a ABD’de soruşturma başlatıldı
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MotoGP heyecanı Almanya’da sürecek
MotoGP heyecanı Almanya’da sürecek
Sezonun 9. yarışı, 15 Temmuz Pazar günü Almanya’da koşulacak.
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F-35 tartışmasına Beyaz Saray da dahil oldu
Facebook’a ABD’de soruşturma başlatıldı
→
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Havacılık Haberleri
Facebook’a ABD’de soruşturma başlatıldı
MotoGP heyecanı Almanya’da sürecek
F-35 tartışmasına Beyaz Saray da dahil oldu
Çin’in FAST teleskopu 43 Pulsar Yıldız tespit etti
Altı aylık elektrik üretimi yüzde 2.5 arttı
Hafif ticari kiralanması pazara ivme kazandırır
Huawei ve Audi iş birliği anlaşması imzaladı
İtalyan füzeleri bir yıl daha Kahramanmaraş’ta
Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar devam ediyor
Twitter takipçi sayıları düşecek
İhale Kanunu’nun istisna kapsamı genişletildi
Binali Yıldırım, TBMM Başkanı seçildi
Simülasyon Merkezi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Rusya, doğalgazda yüzde 24.2’lik artış öngörüyor
Mercedes-Benz Türk “Kullanılmış Otomobil” müşterilerine güven sunuyor
İBB, İstanbul yollarında asfalt çalışması başlattı
Sürücüsüz metro seferlerine ara verildi
Sanayi ve teknolojide “dönüşüm” rüzgarı esecek
İngiliz regülatörden Facebook’a 500 bin sterlinlik ceza
Audi yeni elektirkli aracı E-Tron’u tanıttı
İstanbul için Hava Durumu
Havacılık Kurumları
Alp Havacılık
Atlas Jet
Bora Jet
MNG Technic
Onur Air
SİWEP
TAI TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ
TALTA
TEI – Turkish Engine Industry
Türk Hava Yolları
UTED
B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi