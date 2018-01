Moody’s, Rusya’nın not görünümünü pozitife çevirdi

Moody's, Rusya'nın "Ba1" düzeyinde bulunan kredi notunu teyit ederken, not görünümünü durağandan pozitife çevirdi.