B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
B Kapısı - 1. Sayı
B Kapısı - 2. Sayı
B Kapısı - 3. Sayı
B Kapısı - 4. Sayı
B Kapısı - 5. Sayı
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Dallar
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Havacılık Kulübü
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Bölümümüzden Görüntüler
CASTROL Türkiye Firmasının tanıtımı
ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARETİ
Havacılık Kulübü – Havaalanı Çalışması
Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
Uçak Kazaları
Etkinlikler
CASTROL Türkiye Firması Tanıtım Semineri
Liseli Mucitlerden Uçaklar İçin-Kuş Kovar
Türkkuşu Eğitim Merkezi ve Anıtkabir’e Gezi
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Turizmde gelir artış hızı doluluğu geçti
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Microsoft’tan yeni Xbox geliyor!
Microsoft’tan yeni Xbox geliyor!
Microsoft’un iki yeni Xbox modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
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Turizmde gelir artış hızı doluluğu geçti
Mynet Türkçe içerik robotu geliştiriyor
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Havacılık Haberleri
Ali Koç, CBI’de Türkiye’yi temsil edecek
Nokia ikinci çeyrekte beklenenden fazla zarar etti
Mynet Türkçe içerik robotu geliştiriyor
Microsoft’tan yeni Xbox geliyor!
Turizmde gelir artış hızı doluluğu geçti
Amazon’un net kârı 12 kattan fazla arttı
Çin ve Türkiye doğal gaz işbirliğini artırıyor
Köprü ve otoyolların geliri arttı
Okan Üniversitesi’nin yeni simülatörü hizmete girdi
Formula 1’de sıradaki durak Macaristan
Aramco, SABIC’in kontrolünü almayı hedefliyor
Klasik otomobillere ‘hayat’ veriyorlar
Facebook’un hisse değeri yüzde 25 düştü
Almanya ve Rusya’ya dorse satıyor
Emekliye enflasyon farkı bugün yatırılacak
Goldman, Türk bankaları için ‘ihtiyatlı’
Facebook Watch Party’i duyurdu!
İlk 10’un altısı yükseldi, Bitcoin düşüşte
Uber otonom sürüş testlerine başlıyor
Audi Q3’ün dünya lansmanı gerçekleşti
İstanbul için Hava Durumu
Havacılık Kurumları
Alp Havacılık
Atlas Jet
Bora Jet
MNG Technic
Onur Air
SİWEP
TAI TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ
TALTA
TEI – Turkish Engine Industry
Türk Hava Yolları
UTED
B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi