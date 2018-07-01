B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
B Kapısı - 1. Sayı
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CASTROL Türkiye Firmasının tanıtımı
ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARETİ
Havacılık Kulübü – Havaalanı Çalışması
Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
Uçak Kazaları
Etkinlikler
CASTROL Türkiye Firması Tanıtım Semineri
Liseli Mucitlerden Uçaklar İçin-Kuş Kovar
Türkkuşu Eğitim Merkezi ve Anıtkabir’e Gezi
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Avrupa Merkez Bankası’ndan yeni karar beklenmiyor
PSA Grubu yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdü
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Mercedes-Benz A-Class Sedan tanıtıldı
Mercedes-Benz A-Class Sedan tanıtıldı
2019 model Mercedes-Benz A-Class Sedan görücüye çıktı.
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Avrupa Merkez Bankası’ndan yeni karar beklenmiyor
PSA Grubu yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdü
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Havacılık Haberleri
Falken Wildpeak AT3 WA modeliyle Mercedes G-Class’ta
PSA Grubu yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdü
Mercedes-Benz A-Class Sedan tanıtıldı
Avrupa Merkez Bankası’ndan yeni karar beklenmiyor
Nintendo Switch yakında Türkiye’de!
Hannover’da uçuşlar tekrar başladı
Vakıf Katılım İzmir Konak şubesi açıldı
A101’den Honor 9 Lite fırsatı!
Ford, otonoma 4 milyar dolar yatırım yapıyor
QNB Finansbank’ın 43,5 milyon liralık para cezası iptal edildi
THY, Varşova frekanslarını artırıyor
China Tower Corp halka arz ediliyor
Alibaba Trendyol’u resmi olarak satın aldı
İzmir Belediyesi, yeni vapurlar için ihaleye çıkıyor
TESK’ten ‘konut fiyatlarında indirime devam’ çağrısı
Avengers 4 açıklaması!
ABD’den Türk şirketlerine ‘İran’ tehdidi
Mi Bunny Children Watch 3 duyuruldu!
POCOPHONE F1’in fiyatı belli oldu!
Çeşme’yi havalimanı heyecanı sardı
İstanbul için Hava Durumu
Havacılık Kurumları
Alp Havacılık
Atlas Jet
Bora Jet
MNG Technic
Onur Air
SİWEP
TAI TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ
TALTA
TEI – Turkish Engine Industry
Türk Hava Yolları
UTED
B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi