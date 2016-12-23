Libya Uçağı Kaçırıldı, Elinde Bomba Var

Libya’da son dakika gelişmesi… Libya’da iç hatlar seferi yapan bir uçak kaçırılarak Malta’ya indirildi. Afriqiyah Havayolları’na ait uçakta 118 yolcu bulunuyor. Sebha-Trablus seferini yapan uçak için güvenlik güçleri teyakkuzda. Uçağı kaçıranlardan birinin elinde el bombası olduğu bilgisi geliyor.

Afriqiyah Havayollarının Libya’da iç hat seferini gerçekleştiren ve 118 kişi taşıyan uçağı kaçırıldı. Kaçırılan uçak Malta Luqa Havaalanına iniş yaptı. İki saldırgan, uçağı havaya uçurmakla tehdit ediyor.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, Twitter’da “Kaçırılma ihtimaliyle Malta’ya yönlendirilen Libya iç hat uçuşu hakkında bilgilendirildim. Güvenlik ve acil durum ekiplerimiz teyakkuzda” yazdı.

Malta basını korsanların Kaddafi yanlısı olduğunu iddia ediyor. Ancak henüz korsanların talepleri net olarak bilinmiyor.

Emniyet yetkilileri, Malta’da havaalanında bekleyen uçağın etrafında güvenlik önlemleri almış durumda. Şu ana kadar uçağa yönelik herhangi bir operasyon düzenlenmedi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan iddiaya göre saldırganların birinin elinde el bombası bulunuyor. Başka bir iddiaya göre saldırganlar yolcuları serbest bırkacaklarını ancak uçuş personelini bırakmayacaklarını söylediler.