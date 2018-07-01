B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar M.T.A.L. Uçak Bakım Alanı
B Kapısı
B Kapısı - 1. Sayı
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B Kapısı - 3. Sayı
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CASTROL Türkiye Firmasının tanıtımı
ERASMUS + PROJESİ KAPSAMINDA BASF ZİYARETİ
Havacılık Kulübü – Havaalanı Çalışması
Havacılık Müzesi Yeşilköy Gezisi
LTG Kompozit Eğitim Semineri
MEB – Uçak Bakım Alanı Sektörle İşbirliği Çalıştayı
TALTA Seminer
Uçak Kazaları
Etkinlikler
CASTROL Türkiye Firması Tanıtım Semineri
Liseli Mucitlerden Uçaklar İçin-Kuş Kovar
Türkkuşu Eğitim Merkezi ve Anıtkabir’e Gezi
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Otokoç Otomotiv’de yeni yapılanma atamaları
Penta Teknoloji, Bilişim 500’de en çok ödül kazanan şirket oldu
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LG 13.5 milyar dolar ciro elde etti
LG 13.5 milyar dolar ciro elde etti
LG, 2018’in ikinci çeyreğinde 13,5 milyar dolar ciro elde etti.
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Otokoç Otomotiv’de yeni yapılanma atamaları
Penta Teknoloji, Bilişim 500’de en çok ödül kazanan şirket oldu
→
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Havacılık Haberleri
Kırgızistan’da Mi-8 tipi helikopter düştü
AKO Jant fabrikasına yeni üretim hattı
Penta Teknoloji, Bilişim 500’de en çok ödül kazanan şirket oldu
LG 13.5 milyar dolar ciro elde etti
Otokoç Otomotiv’de yeni yapılanma atamaları
Turizm merkezleri havadan denetleniyor
Hidrojen enerjili yerli araç Avrupa’da birinci oldu
Nissibi Köprüsü turizm ve ekonomiye katkı sağlıyor
Yeni sistemin ilk kabinesi açıklandı
Yapılandırma için 2 milyon mesaj atıldı
Honor Note 10 sızdı
Sony kullanıcılarına temmuz güncellemesi!
Okul Servis Araçları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Google Pay yeni arayüzüne kavuştu
AB’nin petrol önerisi İran’ı memnun etmedi
Hyundai Tuscon en sorunsuz SUV modeli seçildi
Tofaş’ın 5’inci Sürdürülebilirlik Raporu yayınlandı
ABD’de tarım dışı istihdam tahminleri aştı
“Klasik vosvos” meraklıları Burhaniye’de buluştu
Apple’dan Intel’e darbe
İstanbul için Hava Durumu
Havacılık Kurumları
Alp Havacılık
Atlas Jet
Bora Jet
MNG Technic
Onur Air
SİWEP
TAI TUSAŞ HAVACILIK VE UZAY SANAYİ
TALTA
TEI – Turkish Engine Industry
Türk Hava Yolları
UTED
B KAPISI – Sivil Havacılığın Online Dergisi
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi