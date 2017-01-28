Kutlamalarda Uçak Düştü

Avustralya Günü kutlamalarının yapıldığı Perth kentinde, 2 kişiyi taşıyan bir uçak Swan Nehri’ne düştü. Uçaktakiler hayatını kaybederken, gösteriler iptal edildi

Avustralya’nın Perth kentinde dün Avustralya Günü kutlamaları sırasında küçük bir uçağın düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Perth Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentte Avustralya Günü etkinlikleri sırasında içinde iki kişinin bulunduğu küçük uçağın nehre düştüğü belirtildi.Açıklamada, geleneksel havai fişek gösterilerinin yapılacağı Swan Nehri’ne düşen uçakta bulunan biri pilot iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Uçağın, havai fişek gösterilerini bekleyen binlerce kişinin gözleri önünde nehre düştüğü kaydedildi.