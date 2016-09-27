Kulesi Tasarımı Atina’dan Ödül Aldı

370 proje arasında yapılan değerlendirme sonucunda İstanbul Yeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin kazandığı Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu Atina’da aldı.

İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası, Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi tarafından verilen 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü’nü kazandı. İYH’nin 2015 yılında açtığı yarışma sonucu Türk-İslam kültürünün ve İstanbul’un zengin kültürel mirasını önemli motiflerinden lale çiçeğinden ilham alınarak yapılan tasarım Pininfarina ve AECOM imzasını taşıyor.

Dünyanın dört bir yanından gelen 370 proje arasında yapılan değerlendirme sonucunda İtalyan mimar ve eleştirmenlerin oluşturduğu jüri tarafından layık görülen ödülü 23 Eylül 2016’da Atina’da yapılan törende İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu, Pininfarina ve AECOM yöneticileri ile birlikte aldı.

Ödüle layık görülen projeler Contemporary Space Athens’te tören öncesi sergilenirken, törende tasarımlarıyla 43 ülkeden 132 yapı ödüle layık görüldü.

İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu alınan ödüle ilişkin şunları söyledi: “İstanbul Yeni Havalimanı ile birçok yönden ilklere imza atıyoruz. Dünyaca ünlü tasarımlarıyla birlikte Ferrari’nin de tasarımcısı olarak bilinen Pininfarina’nın uzmanlığıyla yakında İstanbul’un simgelerinden biri haline gelecek olan bu özel yapı, ülkemiz ve bölgemizin kalkınmasını hızlandıracak olan havalimanımızın estetik olarak da ne kadar çağının ötesinde olduğunu ortaya koyuyor. 2015 yılı Mayıs ayında temeli ilk attığımız günden bugüne yaşadığımız gelişmelerin bir devamı olarak bu ödülle gururumuz daha da arttı. Dünyayı şaşırtmaya devam eden havalimanı projemizle daha pek çok ödülü Türkiye’ye kazandırmayı umuyoruz. Kulemizin temelini Ekim ayı içerisinde atmayı ve 2017 yılının ilk yarısından önce de tamamlamayı planlıyoruz.”

Dünyanın en prestijli tasarımlarını geride bıraktı!

Dünyanın en büyük ve en kapsamlı global mimarlık ödülleri programı olan Uluslararası Mimarlık Ödülleri, her sene gökdelenler, ticari binalar, şehir planları, rezidanslar ve gayrimenkul projelerini yüksek standartlı tasarım mükemmelliği, inşası, planlaması, sürdürülebilirlik özellikleri değerlendiriyor ve köprüler, havaalanları, restorasyon alanları başta olmak üzere pek çok alandaki en iyi uygulamaları ödüllendiriyor. İYH Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası da bölgenin kültürel mirasını, estetiği ve işlevselliği bir araya getirme başarısıyla öne çıkıyor.