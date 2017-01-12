Koca Seyit Havalimanı’ndan 366 Bin Kişi Uçtu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hizmet veren Koca Seyit Havalimanı 2016 yılında da artan yolcu ve uçak trafiği ile dikkati çekiyor. Kocas Seyit’e bir yılı içinde 20 bin uçak iniş kalkış yaparken, 366 bin yolcu havalimanını kullandı.

Uluslararası yolcu taşımacılığına açık Balıkesir Koca Seyit Hava Limanı, başarı grafiğini artırmaya devam ediyor. 2016 yılında 20 bin 190 iç hat ve 172 adet dış hat uçak trafiğinin gerçekleştiği hava limanında yoğunluk arttı. Geçtiğimiz yıl 356 bin 114 yolcu dış hatlarda, 10 bin 702 yolcu ise dış hatlarda uçtu. 2016 yılında toplam 366 bin 816 yolcu Edremit Körfezi’nden uçtu. Özel uçuşların yanı sıra Balıkesir Koca Seyit Havalimanı hava yollarının da ilgisini çekti. 2016 yılında 3 bin 355 ticari iç hat ve 150 dış ticari dış hat olmak üzere 3 bin 505 ticari uçak seferi düzenlendi.

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