Kızgın Çift Uçağı Böyle Durdurmaya Çalıştı

Pekin Havalimanı’nda uçağa biniş için geç kalan Çinli çift kakış için piste yönelmeye hazırlanan uçağı park yerinde durdurmaya çalıştı.
Şanghay’a uçacak uçağa geç kalan çift binişlerine izin vermeyen görevlilerin bir kısmını yere serip uçak park alanına çıktılar.
Hareket etmeye hazırlanan uçağın önünde piste çıkan kızgın kadın yolcu yer ekibine uçağın kalkışına izin vermeyeceğini söyledi. Çift bagajlarını da uçağın hareket yoluna koyarak kalkış için hareket etmesini engellemeye çalıştı.
Görevli iki polisin kendine yaklaşmasına izin vermeyen kadın ağlamaya başlayıp, bağırmaya devam etti.
Kızgın Çinli kadının kocası tarafından sürüklenerek polis otosuna bindirmesinden sonra Şanghay uçağı 20 dakikalık gecikmeyle hareket etti.
Kızgın çift havaalanı polisi tarafından beş gün süreyle idari gözaltına alındı.
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