Kılıçdaroğlu’nun Uçağı Tahliye Edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bindiği uçak teknik arızadan dolayı tahliye edildi.

Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde Ankara’da Esenboğa Havalimanı’nda 21:05’te bindiği uçak yaşanan teknik arızadan dolayı tahliye edildi. Kılıçdaroğlu, Esenboğa’da VIP Salonu’nda 10 dakika bekledikten sonra ayarlanan ayrı bir uçakla İstanbul’a Sabiha Gökçen’e doğru haraket etti.

CHP lideri ile aynı uçakta bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan yaşanan teknik arızayı Twitter’daki hesabından şöyle duyurdu: