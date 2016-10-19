Kaydırak Patladı, Uçak Seferden Çekildi

Atatürk Havalimanı’ndan Üsküp’e gitmek için hazırlık yapan uçağın acil çıkış için kullanılan şişme kaydırak sistemi bir arıza sonucu patladı. Olay sonrası yolcular tahliye edilirken, uçak da seferden çekildi.

THY’nin İstanbul-Üsküp seferini yapmaya hazırlanan uçak, acil çıkış için kullanılan şişme kaydırak sisteminin patlaması üzerine seferden çekildi.

THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı’ndan Üsküp’e gidecek olan TK-1003 sefer sayılı Airbus A 320 tipi TC-JPD kuyruk tescilli uçak, saat 07.30’da yolcu almaya başladı.

Açık park pozisyonunda olan THY uçağına yolcuların bir bölümü bindiği sırada, acil çıkışın bulunduğu yerdeki ‘slide’ adı verilen ve tahliye için kullanılan plastik şişme kaydırak aniden patladı.

Bunun üzerine uçağa yer hizmeti veren yetkililer, uçağa binmiş olan yolcuları dışarıya çıkarttı.

İstanbul’dan Üsküp’e gidecek olan THY yolcuları tekrar terminale getirildi. Slide’i bir arıza sonucu patlayan uçak bakım için hangara alınırken yolcular başka bir uçakla gönderildi.