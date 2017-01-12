Kar Felaketinin Ardında Bıraktıkları

Marmara Bölgesi ve Avrupanın Doğusunu etkisi altına alan kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkilerken özellikle ulaşımda da önemli aksaklıklar meydana getirmişti.

Özellikle hava ulaşımında uçakların iniş kalkış yapamadığı ve Türkiye’nin düyaya açılan kapısı olan Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcular perişan olurken, son iki gündür yocuların gidecekleri ülkelere dönüşleri başladı. Dönüşlerle birlikte sorunların bittiği düşünülürken asıl sorunun arkalarında bıraktığı valizlerinde olduğu tespit edildi.

Uluslararası kurallara göre uçakların belli bir ağırlık ile hareket ettikleri göz önüne alındığında valizlerin ancak bir kısmının gönderilebildiği öğrenildi.

Şirketlerin uçak sayılarına göre terminal binalarında biriken valizlerin on binlerce olduğu ve THY’nin biriken valizlerin

ayırımını yapmak için yeni inşa edilen kargo binasını depo olarak kullandığı bilgisine ulaşıldı. Kar yağışının neden olduğu aksaklığın en fazla Türk Hava Yollarına zarar verdiği yetkililer tarafından belirtilirken biriken valizlerin bir an önce sahiplerine ulaştırılması çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Yer hizmetleri yetkililerinde alınan bilgiye göre tüm istasyonlarda kalan valizlerin THY’nin 20.000, Atlasglobal’in 1000, Pegasus Havayolları’nın 800, Onur Havayolları’nın ise 500 civarlarında olduğu bildirildi. Atlasglobal son 36 saatte tüm bagajlarını sahipleriyle buluştururken Pegasus Havayolları ise %65 oranında valizi sahiplerine ulaştırdı. Bu oran Türk Hava Yollarında ise %30 seviyelerinde bulunuyor. Yetkililer bu seviyeninözellikle uçak sayısı ve gittiği ülkelerle alakalı olduğunun altını çizdiler. Yer Hizmeti yetkililer,i bu bilgilere göre sayıların oranlara bağlı olduğunu ancak Atlasglobal’ın çalışmalarının takdir edilmesi gerektiğini ayrıca Atlasglobal personelinin üç gün boyunca evlerine dahi gitmedikleri ve başarının da bu çalışmanın ürünü olduğu söylendiler.