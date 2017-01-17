Nevşehir’de bulunan Kapadokya Havalimanı, tadilat nedeniyle uçuşlara kapatılacak. Havalimanının 5 ay süreyle kapalı olacağı açıklandı.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde hizmet veren Kapadokya Havalimanı 1 Mayıs tarihi itibarıyla 30 Eylül tarihine kadar tadilat nedeniyle kapatılıyor.

ÇEVRE İLLERE GELEN TURİSTLERE DE HİZMET VERİYORDU

Nevşehir’de bulunan Kapadokya Havalimanı Nevşehir’in yanı sıra Aksaray, Kırşehir, Niğde ve Kayseri’ye gelen yerli ve yabancı turistlere de hizmet veriyordu.