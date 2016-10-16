Kanada’da Özel Uçak Düştü: 4 Ölü

Kanada’nın British Columbia eyaletine bağlı Kelowna kenti yakınlarında düşen özel uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu Sözcüsü Bill Yearwood yaptığı açıklamada, Kelowna’dan Alberta’nın Springbank kentine gitmek üzere havalanan çift motorlu Cessna Citation tipi özel uçağın Winfield kırsalında düştüğünü ve içinde bulunan 4 kişiden kurtulan olmadığını belirtti.

Uçağın kalktıktan bir süre sonra radardan kaybolduğunu söyleyen Yearwood, enkazın Kurtarma Koordinasyon Merkezi ekipleri tarafından Winfield kırsalında bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada, uçakta bulunanların kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Uçağın düşüş nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.