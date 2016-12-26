Kadın Pilot “Ölüm Tehditleri Alıyorum”

Afganistan’ın ilk kadın askeri pilotu eğitim için gittiği ABD’ye ülkesinde can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sığınma başvurusunda bulundu. Afgan makamları ise pilotun yalan söylediği görüşünde. ABD First Lady’si Michelle Obama, Rahmani’ye cesaret madalyası vermişti.

C-130 nakliye uçaklarının eğitimi için ABD’ye giden 25 yaşındaki kadın pilot yüzbaşı Nilüfer Rahmani ülkesinde hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek ABD’ye sığınma başvurusu yaptı.

NTV’de yer alan habera göre Pilot Rahmani ülkesinde kendisine yönelik ölüm tehditleri olduğunu savundu. Afgan askeri yetkililer ise, Rahmani’nin yalan söylediğini iddia ediyor.

Afgan yetkililer ABD’ye kadın pilot Nilüfer Rahmani’nin başvurusunu reddetme çağrısı yaptı.

Yüzbaşı Nilüfer Rahmani’ye ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından cesaret ödülü verilmişti.

Rahmani ödülü First Lady Michelle Obama’nın elinden almıştı. Afgan pilot 15 aydır ABD’nin Arkansas, Florida ve Teksas’taki askeri üslerinde eğitim görüyordu.