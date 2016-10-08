Kaan Air, AW 169 Helikopterini İstanbul Airshow’da Sergiliyor

Helikopter satış ve kiralamasında Türkiye’nin öncü firması Kaan Air, İstanbul Airshow 2016 Uluslararası Sivil Havacılık Fuarı’nda filosunu sergiliyor. 06-09 Ekim tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminalinde gerçekleşen fuarda, AW169 model helikopter yoğun ilgi görüyor. Kaan Air, İstanbul Airshow Fuarı ile birlikte AW 169 helikopterini ilk kez Türkiye helikopter pazarına sunuyor.

06-09 Ekim tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminalinde gerçekleşen İstanbul Airshow 2016 Uluslararası Sivil Havacılık Fuarı’nda Kaan Air, 4 helikopter ile yer alıyor. Türkiye’ye ilk kez getirilen Leonardo / AgustaWestland AW 169 modelinin yanı sıra fuarda iki adet AW 139 ile bir adet ise AW 109 GrandNew sergileniyor.

Türk Sivil Havacılığı helikopter sektörünün temel yapı taşlarından biri olan Kaan Air; sektördeki yenilikçi ve öncü olma özelliğini bir kez daha kanıtlayarak AW 169’u Türkiye havacılık sektörünün hizmetine sunuyor. Hafif-orta çift motor helikopter kategorisinde sektörün ihtiyacını karşılayacak olan AW169 helikopteri, geniş iç hacmi, 10 yolcu taşıma kapasitesi, akıllı sistemleri ve kullanılan son teknoloji donanımları ile fuarın en merak edilen helikopterleri arasında yer alıyor.

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