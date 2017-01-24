İtalya’da Kurtarma Helikopteri Dağa Çakıldı

İtalya’nın orta bölgelerinde bir kurtarma helikopterinin taşıdığı altı kişiyle birlikte düştüğü duyuruldu.

Helikopterin İtalya’nın orta bölgelerinde bir dağa çarptığı açıklandı. Helikopterin içerisinde altı kişi olduğu ve kayak kazasında yaralanan bir kişiyi taşıdığı bildirildi. AFP’ye konuşan polis sözcüsü, helikopterin Campo Felice tesisindeki kayakçıyı aldıktan sonra bölge yakınlarında düştüğünü söyledi. Sözcü, yoğun sis olduğu için helikopterlerin kalkış ve inişte zorlandığını belirtti. Sözcü ayrıca ekiplerin helikopterin düştüğü bölgeye ulaşmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Campo Felice İtalya’nın başkenti Roma’ya 120 km uzaklıkta ufak bir tatil bölgesi.

BİR HAFTADA 4 ÜZÜCÜ OLAY

İtalya’daki helikopter kazası, 18 Ocak Çarşamba günkü depremler ve sonrasında yaşanan çığ felaketi ile haftasonundaki otobüs faciasının ardından geldi.