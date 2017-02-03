İsveç, Irak Havayolları’nın Uçuşları Yasaklandı

İsveç, Irak Havayolları’ndan ülkelerine yapılacak tüm uçuşları yasakladı.

İsveç Ulaştırma Dairesi, Irak Havayolları’nın İsveç’e bütün uçuşlarını yasakladı. İsveç Ulaştırma Dairesi, Irak Havayolları’nın AB Güvenlik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle böyle bir karar aldığını açıkladı.

Açıklamada, Irak Havayolları’ndan daha önceden alınmış bileti bulunan yolcuların mağduriyetinin farkında olunduğu ancak güvenlik şartlarını karşılamayan bir şirkete uçuş izni verilemeyeceği kaydedildi.