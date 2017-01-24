İşte ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Jeti

ABD’nin 45. Başkanı olan Donald Trump, 20 Ocak’ta resmen görevine başladı. Zengin bir işadamı olan Trump yapacağı seyahatlerde, ABD başkanlarına tahsis edilen “Air Force One” yerine kendi özel jetini kullanacağını açıklamıştı. Donald Trump’ın 2011 yılından bu yana kullandığı Boeing 757 model uçağının maliyeti 100 milyon dolar (376 milyon TL) olarak belirtiliyor.

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın Boeing 757-200 model kişisel jetine bir de yakından bakalım. Başkan Trump, Boeing 757-200 model kişisel jetini 2011 yılında satın aldı. Fakat uçağın tarihi daha da eskilere dayanıyor. Uçak ilk uçuşunu Mayıs 1991 yılında yaptı. Sırasıyla Sterling Havayolları, ardından ise Meksika Havayolları filosuna dahil oldu. 1995 yılında Microsoft’un kurucu ortağı Paul Allen tarafından satın alınan uçak, 15 yıl sonra Donald Trump’ın hizmetine girdi.

Boeing 757 tipi uçak iki adet Rolls-Royce RB211 turbofan motoruyla çalışıyor. Uçakta bulunan bu motorlar, yakıt konusunda verimli olmasa da, inanılmaz derecede güçlü itiş gücüne sahipler. Boeing 757-200, havayolu işletmelerinde 239 koltukla hizmet veriyor, fakat şu anda kişiselleştirilmiş halde 43 koltuğu bulunuyor.