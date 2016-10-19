İstanbul Yeni Havalimanı’nda Metrekare Fiyatları Belli Oldu

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatı tüm hızıyla sürerken, havalimanında yer almak isteyen şirketler için alan kiralama süreci başladı. İGA, havayolu şirketleri ile havayollarına hizmet sunan firmaların talep formlarını 18 Kasım 2016’ya kadar kabul edecek.

Havacılık sektöründe Türkiye’yi bir merkez olarak konumlayacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda yer almak isteyen işletmeler için kritik dönem başladı. İGA; metrekare kiralama değerlerini, İstanbul Yeni Havalimanı açılmadan önce, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yayımlanmış olacak en son Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ücret tarifesini baz alarak hazırlayacak. Söz konusu ücret tarifesi, DHMİ’nin onaylamasının ardından resmiyet kazanacak. Bu doğrultuda; 60’ı aşkın havayolu şirketine ve havayollarına hizmet veren firmaya taleplerini bildirmeleri için davet gönderildi. Havalimanı açılana kadar hazırlıklarını tamamlayarak faaliyetlerine başlamak isteyen işletmelerin, 18 Kasım 2016’ya kadar talep formlarını teslim etmesi gerekiyor.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin şöyle konuştu; “İGA olarak, havalimanının faaliyete başlamasından itibaren Türkiye’de bambaşka bir yolcu ve havacılık deneyimine ev sahipliği yapacağız. Buradaki faaliyetlerin yolcusundan kargosuna, ağırlama hizmetlerinden duty-free deneyimine kadar her alanda sorunsuz olarak ilerlemesi bizim için çok önemli. Metrekare fiyatlarında, Türkiye’de havacılık sektöründeki potansiyelin ve gelecekte öncü bir ülke olarak konumlanmasının en önemli mimarlarından DHMİ’nin belirlediği tarifeye sadık kaldık ve havalimanında yer almak isteyen şirketleri başvurularını yapmaya davet ettik. Gördüğümüz yoğun ilgiye dayanarak söyleyebilirim ki, hem ülkemize hali hazırda sefer düzenleyen ve tesis kurmuş olan havayolu şirketleri varlıklarını güçlendirmek istiyor; hem de yeni işletmeler ülkemizde yolculara hizmet vermek için fırsat kolluyor. Bu devasa havalimanı projesi ile onlara bu imkânı sağlayacak ve Türkiye’yi önemli bir havacılık üssü haline getirecek rekabetçi ortama katkıda bulunacak olmaktan İGA ailesi olarak büyük mutluluk duyuyoruz”.

Havalimanında yer almak üzere başvurmak isteyen şirketler talep formlarına, İGA kurumsal web sitesi (www.igairport.com) ana sayfasında bulunan, “İstanbul Yeni Havalimanı” menüsü altında yer alan “İstanbul Yeni Havalimanı Havayolu Talep Formu” bağlantısından ulaşabiliyor.